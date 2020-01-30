Elazığ'da depremden dolayı minarenin 'Kubbe Alemi' yıkıldı - Son Dakika
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Elazığ'da depremden dolayı minarenin 'Kubbe Alemi' yıkıldı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nde minare kısmında bulunan 'Kubbe Alemi' yıkıldı.

Elazığ'da depremden dolayı minarenin 'Kubbe Alemi' yıkıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nde minare kısmında bulunan 'Kubbe Alemi' yıkıldı.


24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binaların tespiti yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nin minare kısmında bulunan 'Kubbe Alemi' de depremden dolayı yıkıldı. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı.


Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Faik Erdim, "Bizim camimizin minarenin üst kısmı yıkıldı. Camimiz yol kenarında bulunuyor o yüzden tehlike arz ediyor. Minarenin üst tarafının yapılması gerekiyor. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Caminin minaresi depremden dolayı yıkıldı. Vatandaşlarımız akşamları camilerde bulunuyor yoğun bir şekilde gidip geldikleri için tehlike arz ediyor. Bir an önce buranın yapılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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