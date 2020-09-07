Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı - Son Dakika

Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı

Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı Elazığ depreminden sonra eğitim öğretimde de yaraların sarılması adına hayırsever genç iş adamı Burak Soylu tarafından sözü verilen 12 derslikli anaokulunun temeli törenle atıldı Elazığ'da meydana gelen depremden sonra eğitim öğretim de...

Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı

Elazığ depreminden sonra eğitim öğretimde de yaraların sarılması adına hayırsever genç iş adamı Burak Soylu tarafından sözü verilen 12 derslikli anaokulunun temeli törenle atıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremden sonra eğitim öğretim de de yaraların sarılması adına hayırsever genç iş adamı Burak Soylu tarafından sözü verilen 12 derslikli anaokulunun temeli törenle atıldı. Böylelikle kentte depremden sonra 7'inci okulun temeli atılarak inşaatına başlandığı belirtildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 37'si Elazığ'da 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 şiddetindeki depremde bir çok yapı da hasar görmüştü. Binlerce konutun yanı sıra kentte 37 okulun eğitim yapılamayacak seviyede hasar görmesiyle birlikte 11 bin 258 öğrenci, tam gün eğitim yapılan okullara kaydırılarak ikili eğitim öğretim yapması planlandı. Hayırseverler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kent merkezinde 11 yeni okulun yapılması için protokoller imzalandı, 7'incisinin temeli ise bugün atıldı. HAR Grup İcra Kurulu Başkanı İş adamı Avukat Burak Soylu'nun deprem sonrasında başlatılan yardım kampanyasında taahhüt edip yapım protokolünün imzalayarak üstlendiği 12 derslikli Anaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Yıldızbağları Mahallesi'nde Soylu'nun anne ve babasının adının verildiği 'Saniye- Yusuf Soylu Anaokulu'nun temel atma törenine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,iş adamları, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

"Devlet Elazığ'ın yanında"

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumları ile birlikte sahada olunduğunu anımsatan Vali Erkaya Yırık, "24 Ocak'ta ilimizde bir deprem yaşandı. Bu depremle Elazığ yıkılmadı. Elazığ depreminde konutlar yıkıldı ama insanımız her daim ayakta kaldı. Hayırsever vatandaşlarımız olduğu sürece Elazığ'ımız her türlü sıkıntısından üstesinden gelmeye devam edecek. 24 Ocak'tan itibaren devletimizin tüm kurumları, ilimize geldiler ve üzerine düşen tüm yatırımları, hizmetleri yaptılar. Şuanda Elazığ'da 20 binin üzerine konut yapılacak, 265 köy konutu inşaatı devam ediyor. Depremden sonra 200 milyona yakın bir rakam vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş. Yani devlet Elazığ'ın yanında. Elazığlılar, Elazığ'ın yanında olduğu sürece biz inşallah gelecekte çok daha iyi olacağız. Çok daha medeni şehirler kapsamında gireceğiz. Tehdit olan depremi bu çalışmalarla fırsata dönüştüreceğiz" dedi.

"Çocuklarımız yepyeni okullarında eğitimine devam edecek"

Kentte yapımı planlanan 20 bin konuttan 17 bininin ihalesinin yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise " Yıl sonun kadar da inşallah 10 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecek. Şehrimiz yeni bir görünüme kavuşacak. Eski yapı stokundan kurtulacak. Bu yatırımların dışında bizde yerelde el ele vererek bu şehir daha güzel yarınlara taşıma adına hepimizi omuz omuza vererek bu şehri güzelleştireceğiz. Bizler ilin ve irfan merkezi medeniyetin mensuplarıyız. Gençlerimizi daha bilgili, donanımlı ve inançlı bir şekilde yarınlara taşımamız lazım. Yarınlar taşırken onlara daha iyi bir gelecek bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün bu temel bunun en güzel örneğidir. İnşallah çok kısa sürede içerisinde bu temel atma törenler daha da artacak. Çok hızlı bir şekilde yapımlar sürecek. Gençlerimiz ve çocuklarımız yepyeni okullarında eğitimine devam edecek" şeklinde konuştu.

"İnşallah annem kadar fedakar, babam kadar dürüst öğrenciler yetişir"

Hayırsever genç iş adamı Burak Soylu ise "Yaşanan deprem sonrasında içinde bulunduğumuz coğrafyada tarihten gelen misyonuyla ve kültürüyle yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu değerler ile gittiğimiz her yerde gururla adını zikrettiğimiz memleketimiz Elazığ'ın maddi manevi yaralarını devlet ve millet el ele sarmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Sözünü verdiğimiz okulun temelini atmasını nasip eden rabbime hamd ediyorum. Bugün temelini atacağımız ve inşallah 2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul etmeye hazır olan 12 derslikte anaokulunun benim için bir diğer manevi anlamı ise haklarını ne yapsak da ödememiz mümkün olmayan anne ve babamın adına yapıyor olmaktır. İnşallah, 'Saniye-Yusuf Soylu Anaokulu'nda annem kadar fedakar babam kadar dürüst öğrenciler yetişir" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün deprem sonrası eğitim öğretimle ilgili genel bilgiler vermesinin ardından, törene katılan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ağar, Balık ve Bulut'ta konuşma yaparak, iş adamı Soylu'ya teşekkür etti.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinden sonra katılımcıların hep birlikte butonlara basmasıyla depremden sonra 7. okulun temeli de atılmış oldu.

Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı

Burak Soylu, Elazığ, Genç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ'da depremden sonra 7'nci okulun temeli atıldı - Son Dakika

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