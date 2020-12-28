Elazığ'da, depremin ardından çocuklara psikososyal destek - Son Dakika

Elazığ'da, depremin ardından çocuklara psikososyal destek
28.12.2020 10:38
ELAZIĞ'da, dün meydana gelen 5.3'lük depreminin ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın personel, köy çocuklarına yönelik psikososyal destek çalışması yürüttü.
ELAZIĞ'da, dün meydana gelen 5.3'lük depreminin ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın personel, köy çocuklarına yönelik psikososyal destek çalışması yürüttü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin etkisini gidermek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın jandarma ekipleri, köyleri ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Kadın astsubaylar, psikososyal destek çalışması yürüttü.
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