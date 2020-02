Elazığ'da depremin ardından hayat normale dönüyor - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası günlük hayat normalleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesindeki çalışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın yardımlaşma için destek sunduğu kentte AFAD koordinasyonunda kamu ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat yoğun çaba gösteriyor. Böylece depremin izleri siliniyor. Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivirce ve köylerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ile ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Aradan geçen bir haftada yüzlerce kez artçı depremlerle sarsılan Elazığlılar, yaşadıkları büyük şoku yavaş yavaş üzerinden atıyor. Depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, yurt, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı mekanlar ile Kültür Park'ta oluşturulan çadırkente yerleştirildi. 15 bini aşkın yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen depremzedelerin çocukları için de sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Öte yandan, Kültür Parkta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçlarına da ivedilikle cevap veriliyor. Bu sayede, depremin ardından yaşanan korku ve tedirginlik yerini gündelik olağan akışına bırakmaya başladı.

Vatandaşlar bir yandan hasar gören konutlarıyla ilgili işlemleri takip ederken, diğer yandan da günlük işlerine koyuldu.

"İhtiyaçların yüzde 90 karşılandı"

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker, AA muhabirine, büyük bir depremi az kayıpla atlattıkları için teselli bulduklarını söyledi.

Eski binalarda hasarların oluştuğunu aktaran Peker, özellikle ilgili bakanların geldikleri Elazığ'da çalışmaları yerinde takip etmesi ile sorunların hızlı çözümüne katkı sunulduğunu vurguladı.

Şehirde hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü belirten Peker, şunları dile getirdi:

"Elazığlıların yüzde 60'ı bugün itibarıyla depremin büyük şokunu atlatmış sayılır. Tedirginliği halen sürenler genelde kırsal kesimlerde tek katlı evlerde kalmayı tercih ediyor. Artçı depremler nedeniyle çoğu kişi eski binalarda kalmayı istemiyor. Bazı ailelerin psikolojik olarak rahat olmak için çadırda kalmayı tercih ediyor. İhtiyaçların yüzde 90 oranında karşılandı. Psikolojik olarak insanların rahatlayabilmesi zamana ihtiyaç var."

"Elazığ'da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı"

Esnaf Necati Yavuz da önemli bir afetle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, "Depremin şiddetini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Devletimiz sağ olsun bütün yardımları ulaştırıyor. Ani bir deprem olunca ister istemez bazı organizasyon eksiklikleri de olabiliyor. Depremden etkilendik ama Elazığ'da ticaret yeniden eski haline dönmeye başladı." diye konuştu.

"Biz de alıştık"

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten esnaf Ali Kiraz, evinin yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

Her şeye rağmen hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kiraz, "Artık hayat normale dönüyor. Süre geçtikçe halk daha fazla adapte oldu, biz de alıştık. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Her konuda bize yardımcı oldular. Böylesi bir depremden bundan daha iyisi nasıl olsun ki. Devletimiz her konuda bize yardımcı oldu, yanımızda yer aldı." ifadesini kullandı.