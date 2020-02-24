Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

43 dakika önce

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ?126 bin 276? öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:31 Kaynak: AA
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