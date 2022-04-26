Elazığ'da depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

26.04.2022 15:19
Elazığ'da depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "2020'de yaşanan o depremden sonra Elazığ baştan aşağı yenilenmiş oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "2020'de yaşanan o depremden sonra Elazığ baştan aşağı yenilenmiş oldu. Elbette depremler, bu fay hareketleri tekrar olacak. Ama biz ümit ediyoruz ki bu kadar hızlı bir dönüşümden sonra artık Elazığ'daki afetler, depremler felaket olmayacak." dedi.

Merkez Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutları gezen Gürgen, 2020'de Elazığ'da meydana gelen iki depremde 24 bin konut, 1800 iş yeri, 2 bin 200 ahırın ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını anımsattı.

Depremin ardından yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Gürgen, bakanlık, AFAD ve TOKİ olarak bunları yenilemekle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiklerini söyledi.

Gürgen, bugüne kadar 24 bin 900 konutun inşaatına başladıklarını, bunlardan 19 bin 174'ünü, 1300 ticarethaneden de 1130'u teslim ettiklerini belirtti.

Depremde okul ve camilerin de hasar gördüğünü hatırlatan Gürgen, şöyle konuştu:

"İnşaatı devam edenlerle birlikte 7 okulun teslimatı yapıldı. Artık öğrencilerimiz olabilecek en şiddetli depremlerde bile güvenlikle eğitimlerine, öğrenimlerine devam edebilecek. 9 yeni camimizin inşaatı bitti. Artık Elazığ'da bir deprem olduğunda 9 camide ve inşaatı devam eden 3 camide ibadet eden cemaat inşallah hiç zarar görmeyecek. Bunların minareleri yıkılmayacak. Vatandaşımız güvenli bir şekilde hem konutlarında yaşayacak hem iş yerlerinde ticari faaliyet yürütecek, aynı zamanda yavrularımız, çocuklarımız okullarında güvenli bir şekilde öğrenimlerini görecekler, vatandaşlarımız da ibadetlerini sağlam ve güvenli camilerde yapacaklar."

Gürgen, Elazığ'da bugün itibarıyla 30 bin bağımsız bölümün yenilendiğini ifade etti.

Depremin ardından Elazığ'ın baştan aşağı yenilendiğine dikkati çeken Gürgen, şöyle devam etti:

"Elazığ'da çok ciddi bir dönüşüm var. 2020'de yaşanan o depremden sonra Elazığ baştan aşağı yenilenmiş oldu. Elbette depremler, bu fay hareketleri tekrar olacak. Ama biz ümit ediyoruz ki bu kadar hızlı bir dönüşümden sonra artık Elazığ'daki afetler, depremler felaket olmayacak. İnşallah burada artık vatandaşlarımızın can kayıplarını yaşamayacağız. Devletin, belediyenin gerçekten çok büyük ve gayretli çalışmaların sonucunda elde edilmiş bir başarı aslında."

Vatandaşlardan Abdulgani Çetinkaya da depremden önce de aynı mahallede oturduklarını anlatarak, "Depremde evimiz yıkıldı. Devletimizden Allah razı olsun evlerimizi yaptılar, bize teslim ettiler ve şu an oturuyoruz. Evler planlı, projeli yapılmış, memnunuz." ifadelerini kullandı.

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İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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