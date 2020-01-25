Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı

6 saat önce

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı, System.String[]

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.


Elazığ'da 16 kişinin hayatını kayıp ettiği 782 kişinin yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremde gün ağarınca depremin bilançosu da ortaya çıktı. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No: 9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da geceden beri çalışmalar devam ediyor.


Deprem anında yaşadıklarını ifade eden Kudret Koçdemir, "Evde kimisi korktu kaçtı kimisi oturdu. Kapılar kitlendi çıkamadık derken, Allah muhafaza etti. Ben kelimeyi şehadet getirdim. İnşallah enkaz altında kimse yoktur" dedi.


Evde 6 kişi olduğunu belirten Arif Solmaz, "Hepimiz bir yerlere çömeldik ve kelimeyi şehadet getirdik Allah'a teslim olduk. İnşallah içeride kimse yoktur varsa bir an önce ulaşmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Elazığ'ın yapısal olarak binaları çok çürük olduğunu aktaran bir vatandaş, "Deprem olduğu zaman kaçmadım annemden helallik istedim. Sonra komşularımıza baktık ölü ve yaralı var mı diye. Sonra enkaz bölgesine geldik elimizden bir şeyler gelir diye. Görevliler sağ olsun her yerden gelmişler. Allah yardım etsin ölenlerin başı sağ olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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