Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor

6 saat önce

Elazığ genelinde iki bakanın koordinatörlüğünde depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, diğer taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi kurma çalışmaları yapılıyor.

Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor, System.String[]

Elazığ genelinde iki bakanın koordinatörlüğünde depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar kapsamında, bir taraftan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, diğer taraftan konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi kurma çalışmaları yapılıyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde sarılıyor. Depremden sonra kentin çeşitli noktalarında depremzede vatandaşlar için AFAD ve Kızılay tarafından oluşturulan çadırkentler başta olmak üzere, spor salonları, misafirhaneler, yurtlar da her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kent genelinde acil yıkımı yapılması gereken 558 yapının yıkım çalışması yürütülüyor. Öte yandan 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için kent merkezinde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 noktada konteyner kent çalışmaları yapılıyor. Konteyner kentler için bir çok noktada alt yapı çalışmaları son aşamaya gelirken, Doğukent Mahallesi'ndeki belirlenen noktada ise konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca kentin 27 noktasında kurulan Afet Koordinasyon Merkezlerinde ise vatandaşların talepleri alınarak yardımcı olunmaya çalışılıyor.


Deprem nedeniyle evlerin yıkıldığını belirten vatandaşlar, ağır hasarlı binaların hepsinin yıkılıp, yeniden sağlam evler yapılacak olmasının iyi bir uygulama olduğunu şuanda yapılacak başka bir şey bulunmadığını aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi
MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]