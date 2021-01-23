Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım - Son Dakika

Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım

23.01.2021 17:01

Elazığ'da Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi ile Avrupa Elazığlılar Derneği iş birliğiyle temin edilen kışlık ayakkabı, mont, atkı ve bereler depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Elazığ'da Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi ile Avrupa Elazığlılar Derneği iş birliğiyle temin edilen kışlık ayakkabı, mont, atkı ve bereler depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Hayırseverler tarafından temin edilen kışlık kıyafetler, gönüllü üyeler tarafından Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent konteyner kentler ve köylerde yaşayan 1023 depremzede çocuğa dağıtıldı.

Gönüllüler, "İyilik dünyaya hakim olana kadar durmak yok" sloganıyla kapı kapı dolaşarak, hediye paketlerini ailelere verdi.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, yaptığı açıklamada, depremden sonra mağdur olan ailelere destek olmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eğit, "Geçen yıl gerçekleşen depremden sonra hareketi kurduk. 24 Ocak Elazığ için bir milattır. Bir yıl içinde Elazığ'da 20 bin depremzede ailemize ulaştık. Ziyaret ettiğimiz ailelere devletimizin selamını ilettik. Devletimizin desteğiyle ailelerimize her türlü yardımı ulaştırdık. Bu çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Depremin birinci yılı dolayısıyla çocuklara kışlık malzemeler dağıttıklarını ifade eden Eğit, depremzede ailelerin üşüyen yüreklerine dokunmak istediklerini, yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Elazığlılar Derneği Başkan Vekili Faruk Aktaş da Elazığlı hayırseverlerden topladıkları yardımları ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Aktaş, "Dernek olarak depremzede ailelerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk etapta çocukları sevindirmek istedik. Elazığ'da faaliyet gösteren Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi ile iletişime geçtik. Çocuklarımız için getirdiğimiz yardımları dağıtıyoruz." diye konuştu.

Yardım alan ailelerden Alparslan Sarıbay ise depremin ardından devletin sürekli yanlarında olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldır devletin kendileri için tesis ettiği geçici barınma merkezinde yaşadıklarını aktaran Sarıbay, şöyle devam etti.

"TOKİ tarafından yapılan konutlar bitme aşamasına geldi. Nasip olursa da 27 Ocak'ta anahtarları alacağız. Depremden sonra evimiz ağır hasar aldı. Devlet, burada olması gerekeni zaten sağladı. Konutlara geçene kadar devletimiz konteyner kentlerde her türlü imkanı sağladı. Allah devletimize zeval vermesin."

Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım
Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım
Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım
Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım

Elazığlılar Derneği, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzede 1023 çocuğu ısıtacak yardım - Son Dakika


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