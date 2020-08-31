Elazığ'da depremzede çocuklar, EBA ile eğitime başladı - Son Dakika

ELAZIĞ'da yeni eğitim yılının başlamasıyla konteyner kentte kalan depremzede çocuklar, derslerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden almaya başladı.

Elazığ'da, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle başladı. 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından kurulan 4 konteyner kentte aileleriyle birlikte yerleşen öğrenciler de Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde derslerini televizyonlardan ve telefondan takip etmeye başladı.

Öğrenciler, yüz yüze eğitimi özlediklerini ifade ederek, EBA sayesinde derslerine yoğunlaştıklarını anlattı.