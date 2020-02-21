Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

6 saat önce

Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi, System.String[]

Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyetinin iş birliğinde yetim ve muhacir çocuklara depremden sonra psikososyal destek etkinliği yapılmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen öğrenci ve ailelere yönelik bir alışveriş merkezinde etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı konuşmada, il genelinde deprem sonrası psikososyal destek faaliyetlerini artırdıklarını, İlim Yayma Cemiyetinin gerçekleştirdiği bu faaliyetin de önemli olduğunu söyledi.


İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Bayan Sorumlusu Nevruz Demir Bayer ise amaçlarının deprem sonrası öğrencileri mutlu ederek depremin etkilerini üzerilerinde atmak olduğunu bildirdi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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