Elazığ'da depremzede çocuklardan, İzmirli akranlarına 'sessiz' destek - Son Dakika

Elazığ'da depremi yaşayan ve aileleri ile birlikte konteyner kentte kalan çocuklar, öğrendikleri işaret dili ile İzmirli çocuklara "Sizi en iyi bir anlarız, Geçmiş olsun İzmir, Kalbimiz sizinle' diyerek manevi destek verdi.

24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası yaklaşık bin 700 aile aile kentin farklı noktalarına kurulan geçici barınma merkezinde hayatlarını devletin sunduğu tüm imkanlar sayesinde sürdürüyor. Depremzede ailelere her türlü desteğin verildiği kentte çocuklarla da yakından ilgileniliyor. Bu kapsamda Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan ve depremin hemen ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan Psikososyal Destek Bürosu'nda Sosyal İyileştirme Etkinlikleri kapsamında destek ve eğitim gören çocuklar, işaret dili de öğrendi. Pamukkale Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği okuyan gönüllü eğitimci Elif Bahçacı tarafından haftanın belirli günlerinde verilen dersle işaret dilini öğrenen depremzede çocuklar, İzmir'de aynı kaderi yaşayan akranlarına "Sizi en iyi bir anlarız, geçmiş olsun İzmir, Kalbimiz sizinle' diyerek sessiz manevi destek verdi.

"Elazığ olarak İzmir'in yanındayız"

Konteyner kentte yaşayan çocuklara gönüllü öğretmenlik yapan Elif Bahçacı çok anlamlı bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Burada yaşayan depremzede çocuklarımızla işaret dili etkinliği geliştirdik. Zaten burada 24 Ocak'tan itibaren gerek sosyal gerekse kültürel olarak bütün etkinliklerimiz devam etmekte ve çocuklara her türlü destek tanınmakta. Bugün burada anlamlı bir etkinlik için toplandık. Yakın zamanda İzmir'de meydana gelen depremden dolayı depremzede çocuklarımız acıyı en derinden hissedenler olarak işaret diliyle 'Sizi en iyi bir anlarız, Geçmiş olsun İzmir, Kalbimiz sizinle' mesajı yayınladık. Çocuklar ellerinden gelebilecek olan her türlü yardımı yapabileceklerini söylediler. Burada bir birlik ve beraberlik ortamı hakim. Aynı zamanda tüm Türkiye için de öyle, acı bizi birleştiriyor. Dileriz ki, bu tür doğal afetleri bir daha yaşamayız, en az can kaybı ve acı ile atlatırız. Elazığ olarak İzmir'in yanındayız" dedi.

"İşaret dilini öğreniyoruz"

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren 10 yaşındaki Dilan Bulut ise, " Elazığ depreminden sonra evimiz orta hasarlıydı, sonrasında ağır hasar aldı ve biz buraya gelmeye karar verdik. Deprem olduğundan beri buradayız ve sonrasında psikososyal destek verenler, bizlere kütüphane açtı. Sonrasında ise Elif öğretmenimiz bize işaret dilini öğretmeye karar verdi ve işaret dilini öğreniyoruz. İzmir'de yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz ve onlara bir mesaj göndermek istiyoruz. Biz onların yanındayız ve onlarla beraberiz. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Biz de burada psikososyal desteği verdiler. Bazen bizi çağırıyorlar ve eğitim veriyorlar. Bazen de burada derslerimize çalışıp kütüphaneden kitap alıp okuyoruz. Onlara da bunların yapılacağından eminim" şeklinde konuştu.

"Elazığlı çocuklar olarak İzmir'de meydana gelen depreme çok üzüldük"

İzmir'deki akranlarına işaret diliyle 'Kalbimiz Sizinle' mesajı yolladıklarını dile getiren Sefa Kızılırmak da "Depremden sonra konteyner kente geldik. Burada Psikososyal Destek Bürosu sayesinde kütüphanelere gelip eğitimler aldık. Elif abla sayesinde de işaret dili öğreniyoruz. Buradan da İzmir'e selamlarımı yolluyorum ve bir mesajım var. Elazığlı çocuklar olarak İzmir'de meydana gelen depreme çok üzüldük. İşaret diliyle de 'Sizi en iyi biz anlıyoruz, kalbimiz sizinle' mesajı yolladık" diye konuştu. - ELAZIĞ