Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti - Son Dakika

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti

6 saat önce

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti, System.String[]

Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı için konteyner, çadırkent ile eski devlet hastanesi binası ile Şah Cihan Yurdun'da aileleriyle kalan öğrenciler için servis hizmeti veriliyor.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hurrem Uslu AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılması için devletin seferber olduğunu belirtti.


Okulların açılmasıyla öğrenciler için servis hizmeti de başlattıklarını aktaran Uslu, şunları söyledi:


"İlimizde meydana gelen depremde evleri zarar gören ya da yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için okul, yurt, pansiyon ve çadır kentlerde kalan öğrenciler 73 okulumuza servisle ücretsiz götürüyoruz. Elazığ Belediyesi, İl Özel İdare Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim'e ait olmak 18 araçla hiç bir aksaklığa meydan vermeksizin taşımalar sürdürülmektedir."

"Devletimiz elinden geleni yapıyor"

Öğrenci velisi Nursen Ardıç, depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle Şah Cihan Öğrenci Yurdunda kaldığını, devletin sağladığı tüm yardımlardan faydalandıklarını söyledi.

Okula giden çocukları için servis hizmetinin sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardıç, "Devletimiz elinden geleni yapıyor. Yardımlarını ve desteklerini bizden eksik etmediler, hemen hemen istediğimiz her şey yerine getiriliyor. Yurt görevlilerimiz yine aynı şekilde sağ olsunlar, yerimiz çok rahat. Çocuklarımıza servis imkanı sağladılar, Allah razı olsun, en azından rahat bir şekilde götürüp getirme imkanını sağladılar." diye konuştu.

Öğrencisi Hüsna Kaya ise servisle kısa sürede okula ulaştığını belirterek, "Servis bizi okula götürüyor, çok rahatız. Bu sayede anne ve babalarımızda sıkıntı çekmiyor, çok memnunuz." dedi.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız
Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti Adnan Oktar davasında ağlayarak ifade veren tutuksuz sanık uğradığı tecavüzü anlattı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da depremzede öğrenciler için ücretsiz okul servis hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]