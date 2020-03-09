Elazığ'da, depremzedeler 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elazığ'da, depremzedeler 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek! - Son Dakika Ekonomi

Elazığ'da, depremzedeler 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek!

24 dakika önce

Elazığ Belediyesi'nden Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşa destek amacıyla üç ay süresince abonelerden su tüketim bedeli alınmamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Elazığ'da, depremzedeler 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek!, System.String[]

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından önerilerek, Belediye Meclisi tarafından onaylanan 02.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı doğrultusunda, 24.01.2020-24.04.2020 tarihleri arasında üç ay süresince meskenler (akıllı sayaçlar dahil) aylık 25 ton olmak üzere toplam 75 ton, ticarethaneler ise aylık 20 ton olmak üzere toplam 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek.

Açıklamada, 24.04.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek sayaç okuma işlemi sonucunda 24.01.2020-24.04.2020 dönemine ait meskenlerden toplam 75 ton, ticarethanelerden ise 60 ton su kullanım bedeline ilişkin ücretlendirme yapılmayacağı, kartlı su sayacı kullanan abonelerin ise Elazığ Belediyesi vezneleri ve kioks cihazları aracılığıyla kartlarına belirlenen miktarda yükleme yapabilecekleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda vatandaşa destek sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, yasal zorunluluk gereği su ücretlerinden 1 Krş+17 Krş/ton ÇTV vergisi ödemesi yapılması gerektiği kaydedildi.

Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:18 Kaynak: Bültenler
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