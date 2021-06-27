Elazığ'da depremzedeler geceyi çadırda geçirdi; vali incelemede bulundu - Son Dakika

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, hasar oluşan Elazığ'ın 5 köyünde yaşayanlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi.

Depremin hasara neden olduğu Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinde yaşayanlar, ikinci geceyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) köylere kurduğu çadırlarda geçirdi. Türk Kızılay'ı da geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara battaniye ve gıda yardımında bulundu.

VALİ YIRIK DEPREMZEDELERİ DİNLEDİ

Can kaybının yaşanmadığı depremde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Elazığ Valisi Erkaya Yırık da depremin ardından Karakoçan'da incelemelerde bulundu. İlgili kurum müdürleriyle, depremden etkilenen Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerini ziyaret eden Vali Yırık, depremzedelerle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yırık, depremden etkilenen köylere 20 kişilik AFAD arama kurtarma personeli sevk edildiğini ve bölgede çadırların kurulduğunu söyledi.