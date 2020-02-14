Elazığ'da depremzedeler için giyim mağazası - Son Dakika

Elazığ'da depremde mağdur olanlar için valilik koordinesinde giyim mağazası kurularak ihtiyaca göre hizmet vermeye başladı.



24 Ocakta Elazığ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında kalmaya başladı. Tüm kurumlar yaraların sarılması için ilk günden itibaren çalışmalar yapıyor. Son olarak valilik koordinesinde mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için ihtiyaç sahibi depremzedelere özel ücretsiz giyim mağazası açtı.



Depremden sonra Elazığ'a yoğun şekilde yardım geldiğini anımsatan Arıcak Kaymakamı ve giyim mağazası mülki amiri Şenol Öztürk, "Bunların bir kısmı OSB'de ki depomuzda tasniflenerek düzenlendi. Kıyafetlerimiz de orada koliler haline geldi. Daha sonra bakanımızın talimatıyla kolilerle kıyafetlerin sunumunun hoş olmayacağı bir kanaat oluştu. Sonra biz burayı bulduk. 5 aylığına bir hayırsever vatandaş burayı tahsis etti. O kolileri buraya getirerek düzenleyerek bölümlere ayırdık. Şu anda vatandaşımıza en iyi şartlarda sunuyoruz. Bunu yaparken davet usulüyle yapıyoruz. Kriterlerimiz dahilinde olan tüm vatandaşlarımıza mesaj atıyoruz. Onları mahallelerinden alınmak suretiyle buraya getiriyoruz. Burada ki ihtiyaçlarını görüyorlar" dedi.



Emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar ise depremin gören ardından devletin her türlü desteği sağladığını aktardı. - ELAZIĞ