Elazığ'da depremzedeler için 'Sosyal Market' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da depremzedeler için 'Sosyal Market' - Son Dakika

Elazığ'da depremzedeler için 'Sosyal Market'

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türk Kızılay'ı depremzedeler için 'Sosyal Market' açarak ihtiyaca göre hizmet vermeye başladı.

Elazığ'da depremzedeler için 'Sosyal Market', System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türk Kızılay'ı depremzedeler için 'Sosyal Market' açarak ihtiyaca göre hizmet vermeye başladı.


24 Ocakta Elazığ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Tüm kurumlar yaraların sarılması için ilk günden itibaren çalışmalar yapıyor. Son olarak Türk Kızılay'ı koordinesinde mağdur ve ihtiyaç sahibi depremzedelere özel ücretsiz giyim, ayakkabı ve hijyen mağazası açtı.


Kızılay'ın depremin ilk gününden itibaren burada olduğunu ifade eden Ankara Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğünde görevli İlkay Bucak, "Afet müdahale çalışmaları kapsamında neredeyse bütün afetzedelere ve deprem mağdurlarına ulaştık. Isıtıcıdan, gıdasına yatağından, battaniyesine bütün talepleri karşılandı. Burası Kızılay Sosyal Marketimiz. Burada giyimden gıdaya, temizlikten bebek bezlerine kadar her türlü malzemeyi bulabiliyorsunuz. Biz kişilerin ihtiyaç tespitlerini yaptıktan sonra kişilere sms gönderiyoruz. Şu gün şu saatten sizi Elazığ'da ki Sosyal Marketimize bekliyoruz diye" ifadelerini kullandı.


Sosyal marketin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün karşısında yaklaşık 2 ay hizmet vermesinin planlandığını aktaran Bucak, "Kişilere 15'er dakika arayla randevu veriyoruz ki geldiklerinde burada birbirlerini görüp de rencide olmasınlar. Sonuçta burada ücretsiz yararlanıyorlar. Burada kişi başı ve hane başı yardımlarımız var. Kişinin depremden etkilenme durumuna göre, ihtiyaç durumuna göre Sosyal Yardımlaşma ve Valilik ile birlikte hem onların kendi sisteminden sorgulamalarını yapıyoruz hem de Kızılay'ın bilgi sistemini kullanıyoruz. Efektik bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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