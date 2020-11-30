Elazığ'da depremzedeler için yapılan 10 bin konut sahiplerini bekliyor - Son Dakika

ELAZIĞ'daki 6.8'lik depremin ardından yıkılan konutların yerine yeni konutların yapımı sürüyor. İnşa edilen 19 bin 500 konuttan 10 bini yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler evlerine kavuşacağı günü heyecanla bekliyor. Taşınacakları konutu eşi ve bebeğiyle birlikte görmeye giden depremzedelerden Handan Pala, depremde evlerinin yıkıldığını, komşularının enkaz altında kaldığını ve çok kötü şeyler yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçte devletimiz bizi konteyner kentlere yerleştirdi. Orada her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Şu anda evlerimiz yapıldı, örnek daireleri gezdik. Her şey çok güzel yapılmış" dedi.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için 19 bin 500 konut inşa edildi. Yılsonuna kadar 10 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Konteyner kentlerde yeni konutlarına kavuşmak isteyen depremzedeleri de heyecan sarmış durumda. Birçok depremzede, yapımı tamamlanan ve kuraları çekilme aşamasında olan konutlarını görmek için taşınacakları daireleri görmeye gidiyor.