ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 178 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ - Son Dakika

ELAZIĞ'da geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 178 konut için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Karakoçan ilçesinde 174, Hicret Mahallesi'nde 4 olmak üzere toplam 178 konut için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Toraman "TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekme işlemlerine devam ediyoruz. Bugün de Karakoçan ilçemizde 174, Hicret Mahallesi'nde de 4 vatandaşımız olmak üzere toplam 178 vatandaşımız için kura çekeceğiz. Bir yandan il merkezini tamamlamaya doğru gidiyoruz. Öte yandan ilçe merkezlerindeki çok katlı konutların teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da köylerdeki hak sahibi vatandaşlarımız için biten konutları teslim ediyoruz ve yapımına devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda depremin açmış olduğu yaraları sarmış olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.