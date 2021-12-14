Üye Girişi
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ - Son Dakika

ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ

14.12.2021 10:39

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 379 konut için kura çekimi yapıldı.

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 379 konut için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Çatalçeşme Mahallesi'nde yapılan konutlardan 275 ile merkez ve ilçe köylerinden 104 hak sahibi için İl Özel İdare binasında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Toraman da katıldı. Vali Toraman, perşembe günü 1887 hak sahibi kurası ile birlikte aralık ayında 2 bin 266 konutun kurasını çekmiş olacaklarını söyledi.

ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ
ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ

konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 10:54 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor 10:47 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
10:55 Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!
10:53 Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
10:47 Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!
10:46 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor
10:45 Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı
10:40 Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın
10:33 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı 3. denemesinde geçti! Takipçilerine tavsiyelerde bulundu Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı 3. denemesinde geçti! Takipçilerine tavsiyelerde bulundu         
11:00
Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva! Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!         
10:55
Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri! Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!         
10:48
Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı         
10:46
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Kalp krizi berber koltuğunda yakaladı! Korku dolu anlar kamerada Kalp krizi berber koltuğunda yakaladı! Korku dolu anlar kamerada         
09:47
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:05:57. #1.11#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELERE 379 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement