Olay, Baskil ilçesi Karagedik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü - Son Dakika

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