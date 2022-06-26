Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü - Son Dakika
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Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü

26.06.2022 14:19

- Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü Elazığ'da etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, çöken köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

- Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, çöken köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay, Baskil ilçesi Karagedik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü - Son Dakika

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