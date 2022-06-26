Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü - Son Dakika
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Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü

26.06.2022 15:45
Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü

ELAZIĞ'da etkili olan yağış sonrası Baskil ilçesinde dere taştı, köy yolu 3 metre çöktü.

ELAZIĞ'da etkili olan yağış sonrası Baskil ilçesinde dere taştı, köy yolu 3 metre çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlattı.

Baskil ilçesi Karagedik köyünde dün gece etkili olan sağanak sonrası dere taştı. Derenin taşmasıyla köy yolu su altında kalarak çöktü. Yaklaşık 3 metre çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da dere taştı, köy yolu çöktü - Son Dakika

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