Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

05.05.2022 17:14

Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü Elazığ'da etkili olan yağış sonrasında dereler taştı, su altında kalan ekili tarım arazileri zarar gördü.

Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağış sonrasında dereler taştı, su altında kalan ekili tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış 2 gündür etkisini gösteriyor. Kent merkezinde birçok evi ve iş yerini su basarken, Akçakiraz beldesinde ise dereler taştı. Suların altında kalan ekili araziler ise zarar gördü.

Bazı vatandaşlar, taşan derelerden akan seli cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Öte yandan Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise sahaya inerek incelemelerde bulundu.

Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika


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