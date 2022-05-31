Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

31.05.2022 15:35

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 'Nina' isimli detektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kupa kısmında gizlenen 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 'Nina' isimli detektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kupa kısmında gizlenen 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır yolu polis kontrol noktasında şüpheli görülen bir kamyon durduruldu. Narkotik köpeği Nina'nın arama yaptığı kamyonun kupa kısmında gizlenmiş şekilde 7 kilogram kubar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili kamyon sürücüsü A.Ö.O. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 7 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

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