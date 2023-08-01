Elazığ'da Dev Fırat Turna Balığı Tutuldu - Son Dakika
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Elazığ'da Dev Fırat Turna Balığı Tutuldu

01.08.2023 12:23

Elazığ'da balık tutmak için Keban Baraj Gölüne giden bir kişi, oltayla boyu kadar Fırat turna balığı tuttu. Balığın 157 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

Elazığ'da balık tutmak için Keban Baraj Gölüne giden bir kişi, oltayla boyu kadar Fırat turna balığı tuttu.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Elazığ'da 3 arkadaş balık tutmak için Fırat Nehri Keban Baraj Gölüne açıldı. Bir süre avlanan arkadaşların oltasına bir anda dev bir balık takıldı. Büyük bir heyecanla balığı çeken arkadaşlar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

TAMI TAMINA 46 KİLO AĞIRLIĞINDA

Arkadaşlar, tuttukları balığı tekneleriyle karaya çıkardı. Balığın 157 santimetre uzunluğunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu öğrenildi.

İşte görenleri hayrete düşüren o balık;

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Güzel balıktır. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • irfan Demir: Keşke benim olsa. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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