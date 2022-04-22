Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu

22.04.2022 11:22

Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı.

Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra ağacın altına girerek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay merkeze bağlı Arıcak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş taşların arasında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak hayvanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın bir süre sonra taşların arasından ağacın altına girdiği görüldü.

Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu
Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu
Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu
Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu

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Arıcak, Elazığ, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu - Son Dakika


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