Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2019'un İlk Konserini Verdi

Elazığ'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2019'un İlk Konserini Verdi

1 saat önce

Elazığ'da, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 2019'un ilk konseri verildi.

Elazığ'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2019'un İlk Konserini Verdi, System.String[]
Elazığ'da, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 2019'un ilk konseri verildi.

Elazığ'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından 'Yeni Yıla Merhaba' konseri düzenlendi. Nurettin Ardınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Türk Klasik Müziğinin önemli bestekarlarından Rakım Elkutlu'nun hayatını ve eserlerini anlatan sinevizyon görüntüsü ile başladı. Koro şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde, Elkutlu'ya ait birbirinden güzel 20 eseri seslendirildi.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarının Rakım Elkutlu'ya ait eserlerini izleyicilerin beğenisine sunduğunu belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, "Yeni yılın ilk konserini verdik. Klasik Türk Müziği Korosu olarak yanı sıra eğitim konserleri ve turne konserleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konsere, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk, Koro Müdürü Olcay Bürhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Nurettin Ardınç, Elazığ, Güncel
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