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Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arapgir'den Elazığ'a giden Ercan Kaya (41) yönetimindeki 44 DE 040 plakalı kamyonet Keban İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Ercan Kaya (41)ile Ahmet Çopur (45), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ercan Kaya, Arapgir, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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