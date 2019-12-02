Alınan bilgiye göre, Arapgir 'den Elazığ'a giden Ercan Kaya (41) yönetimindeki 44 DE 040 plakalı kamyonet Keban İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Elazığ 'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

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