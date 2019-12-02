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Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapgir'den Elazığ'a giden Ercan Kaya (41) yönetimindeki 44 DE 040 plakalı kamyonet Keban İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Ercan Kaya (41)ile Ahmet Çopur (45), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
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