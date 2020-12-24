Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada, sürücü ve araçtaki 3 kişi yara almadı, araçta hasar oluştu.

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