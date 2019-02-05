Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Dikiz Aynası Çalan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Dikiz Aynası Çalan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da, 16 otomobilin dikiz aynalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Elazığ'da Dikiz Aynası Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da, 16 otomobilin dikiz aynalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki 16 otomobilin dikiz aynalarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen şüpheli F.G, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Bir iş yerine zarar verilmesi olayının da faili olduğu belirlenen F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin çaldığı ileri sürülen 8 dikiz aynası, sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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