Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi
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Elazığ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi

1 saat önce

Elazığ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında sosyal medyada en çok beğeni alan öğrenciler ödüllendirildi.

Elazığ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi, System.String[]
Elazığ'da 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında sosyal medyada en çok beğeni alan öğrenciler ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' uygulaması Elazığ'da da gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak babaları için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran ve en çok beğeni alan öğrenciler belirlendi. En çok beğeni alan 1 öğrenciye bisiklet diğer 5 öğrenciye de çeşitli hediyeler valilikte düzenlenen programla verildi. Programa Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mehmet Karaman ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Trafik kuralları konusunda uyaran Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, "Bizim için bir can kaybı toplumumuzdan geleceğimizden büyük bir kayıptır. Bayramda gideceğimiz yere gerekirse geç varırız ama can taşıdığımız unutmayalım. Trafik kurallarına uyalım uymayanları ailemizde olsa uyaralım" dedi.

Daha sonra öğrencilerin hediyeleri Vali Yardımcısı Koyuncu ve Jandarma Komutan Yardımcısı Karaman tarafından teslim edildi. - ELAZIĞ
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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