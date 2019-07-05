Elazığ'da 'dilenci' operasyonu: 2'si yabancı 8 kişi yakalandı
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ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:48 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince kentte dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.
Kent merkezindeki cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilik yapanlara yönelik Elazığ
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu olan 8 kişi yakalandı. Dilencilik yaptığı belirlenen kişilerin üzerlerinde bulunan paralar, kayıt alına alındı. Yabancı uyruklu 2 dilenci ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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