Elazığ'da dilenci operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da dilenci operasyonu

7 saat önce

Elazığ'da yapılan denetimlerde 29 dilenciye ceza kesildiElazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Elazığ'da dilenci operasyonu, System.String[]

Elazığ'da yapılan denetimlerde 29 dilenciye ceza kesildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda özellikle cami önleri ve yoğun caddelerde insanları rahatsız edip, mendil,, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlamak, ayrıca dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren dilenciler yakalandı.

Üç dilenciye kucaklarında çocuk ile duygu sömürüsü yaparak dilenmekten dolayı adli işlem yapıldı.

Ayrıca 29 şahsa dilencilik yapmaktan 5 bin 403 lira idari para cezası uygulanıp şahısların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 180 lira ise Elazığ Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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