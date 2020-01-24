Elazığ'da dilenci operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da dilenci operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 23 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.

Elazığ'da dilenci operasyonu, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 23 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kamuya açık alanlarda insanları rahatsız edip, ellerinde sahte sağlık raporları ya da asılsız hikayelerle mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayan, ayrıca dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişiler yakalandı.

Özellikle cami önleri, kalabalık çarşılar, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları 23 kişiye dilencilik yapmaktan 4 bin 301 lira idari para cezası uyguladı.

Yakalananların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 110 lira zabıta müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik
Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da dilenci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]