Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası

ELAZIĞ'da, koronavirüse rağmen dilencilik yapmayı sürdüren 4 kişiye, tedbirleri ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 10 bin 198 lira ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlü ekipleri, kent genelinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında, dilencilik yapan 4 kişiyi belirledi. Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 4'ünü de toplam 748 liralık para cezası uygulandı. Dilencilerden 3'üne ayrıca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.