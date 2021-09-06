Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak durabildi.

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Elazığ Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 JV 8400 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son Dakika

"Benden Ne Olur" filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu

Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi

Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile

Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı

Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı

İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek

Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor

5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş