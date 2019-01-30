Elazığ'da Doğal Gaz Patlaması Nedeniyle 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
28 dakika önce
ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Elazığ
merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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