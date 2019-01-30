Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Doğal Gaz Patlaması Nedeniyle 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Doğal Gaz Patlaması Nedeniyle 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

28 dakika önce

ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Doğal Gaz Patlaması Nedeniyle 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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