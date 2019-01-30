Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Doğalgaz Patlaması... Binada Mahsur Kalan Anne ve Çocuğunu İtfaiye Ekibi Kurtardı

Elazığ'da Doğalgaz Patlaması... Binada Mahsur Kalan Anne ve Çocuğunu İtfaiye Ekibi Kurtardı

45 dakika önce

Elazığ'da doğalgaz patlaması... Binada mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı Önce doğalgaz, ardından klima motorları patladı Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldıELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın bodrum katında doğalgaz patlaması panik oluştururken,...

Elazığ'da doğalgaz patlaması... Binada mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
Önce doğalgaz, ardından klima motorları patladı
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın bodrum katında doğalgaz patlaması panik oluştururken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Binada mahsur kalan anne ve çocuğu ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Çubuk Sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum kattan patlama seslerini duyan vatandaşlar sokağa çıkarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri peş peşe patlama meydana gelen bodrum kata müdahale etti.
Polisin çevre güvenliği aldığı olayda dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada çıkan dumanlar nedeniyle aşağı inemeyen 5. kattaki anne ve çocuğu ise itfaiye erleri tarafından araçtan merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Bodrum katta yapılan söndürme ve soğutma çalışması sonrasında olayın doğalgaz patlamasından meydana geldiği, ardından klima motorlarının da patladığı belirlendi.
Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Erkan Sertkaya, "Önce bir duman çıktı. Geldik, dumana baktık. Ondan sonra bir patlama sesi gelince geri çekildik. Esnaf arkadaşlar İtfaiyeye aradı. Şuan bekliyoruz. Sadece gürültüye geldik. Önce bir duman vardı ardından birden bire bir patlama gelince biz geri çekilmek zorunda kaldık. Binanın bodrum katı olduğu için tam göremedik. İftaiye ekipleri,mahsur kalan bir aileyi birde de küçük kız çocuğu kurtardılar. Yardımlarından dolayı onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Duman binayı sardığı için vatandaşlar hakikatten zor durumdaydılar, aşağı inemiyorlardı . Ondan dolayı itfaiye ekipleri aşağı indirdiler. Emniyet ekipleri binanın etrafını güvenliğini aldıktan sonra doğalgaz ve elektrikler kesildi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Elazığ, Anne, İtfaiye, 3. Sayfa
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