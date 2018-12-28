Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Doğaya Yarım Ton Yem Bırakıldı

Elazığ'da Doğaya Yarım Ton Yem Bırakıldı

1 saat önce

Elazığ Belediyesi, kedi, köpek ve kuşlar için doğaya yarım ton yem bıraktı.

Elazığ'da Doğaya Yarım Ton Yem Bırakıldı, System.String[]
Elazığ Belediyesi, kedi, köpek ve kuşlar için doğaya yarım ton yem bıraktı.

Elazığ Belediyesi, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar, sahipsiz kedi ve köpekler için Kültürpark, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, şehir içi kavşaklar, mezarlıklar gibi şehrin farklı bölgelerine yem bıraktı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte özellikle kuşların yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığı belirtilerek, bu konudaki çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Vatandaşların da bu konuda daha duyarlı olmaları istenen açıklamada, bu hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasının insanlık görevi oluğu ifade edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:19 Kaynak: İHA

Kültürpark, Elazığ, Güncel
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