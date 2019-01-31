Elazığ'da Doğu Türkistan İçin Miting Yapılacak
1 saat önce
Elazığ'da yarın Doğu Türkistan için miting gerçekleştirilecek.
Elazığ
'da yarın Doğu Türkistan
için miting gerçekleştirilecek. Memur-Sen
Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan'a yapılan zulmü kınamak için 1 Ocak Cuma günü Cuma namazı sonrası Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında miting düzenleyeceklerini söyledi.
Programa Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün de katılacağını belirten Bahşi, "Çin
zulmünü protesto edecek şekilde bir etkinliğimiz olacak. Tüm Elazığ halkını 'al bayrağımız ile mavi bayrağa selam olsun' sloganı ile etkinliğimize davet ediyoruz. Doğu Türkistan'a sessiz kalma Elazığ diyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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