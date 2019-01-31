Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Doğu Türkistan İçin Miting Yapılacak

Elazığ'da Doğu Türkistan İçin Miting Yapılacak

1 saat önce

Elazığ'da yarın Doğu Türkistan için miting gerçekleştirilecek.

Elazığ'da Doğu Türkistan İçin Miting Yapılacak, System.String[]
Elazığ'da yarın Doğu Türkistan için miting gerçekleştirilecek.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan'a yapılan zulmü kınamak için 1 Ocak Cuma günü Cuma namazı sonrası Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında miting düzenleyeceklerini söyledi.

Programa Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün de katılacağını belirten Bahşi, "Çin zulmünü protesto edecek şekilde bir etkinliğimiz olacak. Tüm Elazığ halkını 'al bayrağımız ile mavi bayrağa selam olsun' sloganı ile etkinliğimize davet ediyoruz. Doğu Türkistan'a sessiz kalma Elazığ diyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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