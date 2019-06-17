Son Dakika Haberleri: Elazığ'da dolandırıcılık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

10 dakika önce

Elazığ'da kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak iş yeri sahibini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Elazığ'da kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak iş yeri sahibini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin sahibine kendilerini Elazığ Belediyesinin satın alma yetkilileri olarak tanıtarak 200 teneke yemeklik yağ alıp ücretini ödemeden ayrılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen H.Ö, M.B, M.T. ve S.T.'yi eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Zanlıların, aynı yöntemle Kocaeli, Aydın, Ordu, Muğla, Niğde, Çorum ve Aksaray'da da 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ile çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan H.Ö. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen 93 teneke yemeklik yağ sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! Mursi'nin vefatının ardından Mısır'da alarm durumu ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:32:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da dolandırıcılık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]