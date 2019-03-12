Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Gözaltı
15 dakika önce
Elazığ'da yaşlı bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ
'da yaşlı bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde dua kitabı sattıklarını söyleyerek, yaşlı bir kadının evine giren 2 kişinin evden altın çaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler kimliklerini belirledikleri K.A. ve M.A'yı, düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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