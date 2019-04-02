Elazığ'da Dolu Etkili Oldu
19 dakika önce
Elazığ'da yağmurun ardından başlayan ve 5 dakika süren dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da yağmurun ardından başlayan ve 5 dakika süren dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da bu sabah saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından başlayan dolu ise 5 dakika sürdü. Bazı vatandaşlar otomobillerinin üstünü bez ve kartonlarla kapatırken, yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Doludan etkilenmek istemeyen vatandaşlar ise otobüs durakları ve kapalı alanlarda bekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
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