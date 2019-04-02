Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Dolu Etkili Oldu

Elazığ'da Dolu Etkili Oldu

19 dakika önce

Elazığ'da yağmurun ardından başlayan ve 5 dakika süren dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da yağmurun ardından başlayan ve 5 dakika süren dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da bu sabah saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından başlayan dolu ise 5 dakika sürdü. Bazı vatandaşlar otomobillerinin üstünü bez ve kartonlarla kapatırken, yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Doludan etkilenmek istemeyen vatandaşlar ise otobüs durakları ve kapalı alanlarda bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:04 Kaynak: DHA

Sabah, Elazığ, Güncel
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