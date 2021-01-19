Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

19.01.2021 10:12

Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi.

Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi.

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü. Beyaza bürünen Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde yüksek rakımlı bölgede bir drone pilotu domuz sürüsünü görüntüledi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.

Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı.

Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Elazığ, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi - Son Dakika


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