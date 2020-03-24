Elazığ'da domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'da iki köy arasında domuz sürüsü görüntülendi.



Merkeze bağlı Kaplılaya ve Zarik köyü arasına 20'yakın domuz indi. Domuzlar tarlalar da yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru çıkarak gözden kayboldu. Domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Köy sakinleri, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladıklarını aktardı. - ELAZIĞ