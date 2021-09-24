Elazığ'da domuz sürüsünün kaçış anı görüntülendi - Son Dakika

- Elazığ'da domuz sürüsünün kaçış anı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinin yüksek kesimlerinde domuz sürüsü görüntülendi.

Alacakaya ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde domuz sürüsü görüntüledi. Domuzlar tarlalarda yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru çıkarak gözden kayboldu. Domuz sürüsü köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenirken vatandaşlar ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladıklarını aktardı.