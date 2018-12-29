Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Donma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Elazığ'da Donma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

28 dakika önce

Elazığ'da, gece dışarıda kalarak -10 derecede donma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da Donma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da, gece dışarıda kalarak -10 derecede donma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturan S.B, gece dolaşmak için evden ayrıldı. Aradan 6 saat geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan ailesi durumu, polise ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları ve 5 saat süren çalışmanın sonucunda S.B, mahallenin üst kısmında açık arazide -10 derecede karın içerisinde uyuyakalmış vaziyette donmak üzereyken AFAD ekiplerince bulundu.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:38 Kaynak: AA

AFAD, Elazığ, Güncel
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