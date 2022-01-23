Elazığ'da donmak üzere olan güvenlik görevlisi son anda kurtarıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da donmak üzere olan güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sarılı köyünde bugün meydana geldi. Elektrik panellerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet S., iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Mehmet S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, gittikleri adreste Mehmet S.'yi yerde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan Mehmet S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Mehmet S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Elazığ