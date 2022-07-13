Elazığ'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da dron destekli trafik denetimi

13.07.2022 11:36

Elazığ'da dron destekli trafik denetimi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da dron destekli trafik denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik akışının yoğun olduğu ve trafik kazalarının yaşanabileceği bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının meydana gelmemesi için dron destekli kontrollerin devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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