Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "drone" destekli trafik denetimi
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Elazığ'da "drone" destekli trafik denetimi

32 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da
Elazığ'da jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kara yollarında gerçekleştirilen uygulamaya trafik, mobil plaka tanıma sistemi (PTS), drone ve asayiş birimlerinden 30 personel katıldı.
Uygulamada, drone ile trafik akışı kontrol edildi, sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.
Çalışmaya katılan İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:00 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Jandarma, Elazığ, Güncel
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